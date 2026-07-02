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Суд ЄС підтвердив заборону на трансляцію контенту RT навіть на сайтах із вільним доступом

Поняття «оператор» стосується буд-якого, хто прямо чи опосередковано відповідає за поширення забороненого контенту.

Суд ЄС підтвердив заборону на трансляцію контенту RT навіть на сайтах із вільним доступом
Russia Today
Фото: russian.rt.com

Заборона на трансляцію контенту російської пропагандистської компанії RT поширюється також на вебсайти з вільним доступом, навіть якщо вони фінансуються винятково за рахунок пожертв. 

Відповідне рішення ухвалив Суд Євросоюзу, повідомляє «Європейська правда».

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Суд ухвалив це рішення у відповідь на запит німецького суду, який розглядає кримінальну справу щодо трьох осіб. Їх обвинувачують у поширенні відео з каналу RT (Russia Today Germany) через вебсайт, доступний для всіх користувачів безкоштовно. 

Суд у Німеччині попросив роз’яснити, чи можна вважати цих осіб «операторами» у розумінні санкційного законодавства ЄС, зважаючи на те, що сайт не мав комерційної моделі та утримувався лише коштом добровільних внесків.

У своєму рішенні Суд ЄС зазначив, що наявність або відсутність економічної діяльності не має значення для застосування обмежень. Поняття «оператор» охоплює будь-яку особу, яка прямо або опосередковано відповідає за поширення забороненого контенту, зокрема і в межах некомерційної діяльності чи через сайти, що фінансуються пожертвами.

Суд також уточнив, що для такої класифікації не має значення ані масштаб, ані тривалість трансляції.

У Суді ЄС наголосили, що саме таке тлумачення відповідає наміру законодавців Євросоюзу: не допустити поширення пропаганди, яку просуває Росія у контексті її війни проти України, та захистити громадський порядок і безпеку в ЄС.

  • У лютому 2022 року ЄС вирішив заборонити мовлення у всіх країнах блоку російських пропагандистів Russia Today і Sputnik.
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