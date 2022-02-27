На Житомир з території Білорусі запустили "Іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "Іскандери"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
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​ЄС забороняє мовлення Russia Today і Sputnik

«Путін хоче не тільки захопити землю, він також хоче захопити душі людей токсичними повідомленнями, брехнею». 

​ЄС забороняє мовлення Russia Today і Sputnik
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Європейський Союз заборонить мовлення у всіх країнах блоку російських пропагандистів Russia Today і Sputnik.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Європейська правда»

«Сьогодні ми робимо вирішальний крок, щоб перекрити кран для інформаційних маніпуляцій росіян у Європі. Ми забороняємо мовлення Russia Today і Sputnik у Європейському Союзі, – сказав Боррель. – Путін хоче не тільки захопити землю, він також хоче захопити душі людей токсичними повідомленнями, брехнею». 

Нагадаємо, сьогодні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав Марка Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів. YouTube заявив у суботу, що через «надзвичайні обставини» призупиняє для RussiaToday та інших російських державних медіа можливість продавати рекламу на своїх каналах. Сервіс також заявив, що обмежить рекомендації відео, опубліковані цими каналами

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
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