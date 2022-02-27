​ЄС забороняє мовлення Russia Today і Sputnik

«Путін хоче не тільки захопити землю, він також хоче захопити душі людей токсичними повідомленнями, брехнею».

Європейський Союз заборонить мовлення у всіх країнах блоку російських пропагандистів Russia Today і Sputnik.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Європейська правда».

«Сьогодні ми робимо вирішальний крок, щоб перекрити кран для інформаційних маніпуляцій росіян у Європі. Ми забороняємо мовлення Russia Today і Sputnik у Європейському Союзі, – сказав Боррель. – Путін хоче не тільки захопити землю, він також хоче захопити душі людей токсичними повідомленнями, брехнею».

Нагадаємо, сьогодні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав Марка Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram.

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів. YouTube заявив у суботу, що через «надзвичайні обставини» призупиняє для RussiaToday та інших російських державних медіа можливість продавати рекламу на своїх каналах. Сервіс також заявив, що обмежить рекомендації відео, опубліковані цими каналами