Євросоюз закриває небо для Росії та запроваджує санкції проти Білорусі - глава Єврокомісії

Російйські літаки не зможуть зайти до неба Європи. Включно з приватними джетами

Євросоюз повністю закриває повітряний простір союзу для Росії через повномасштабну агресію проти України. Включно з приватними джетами. Про це під час брифінгу заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Насамперед, ми закриваємо небо Євросоюзу для літаків, якими володіє Росія, які зареєстровані в Росії чи контролюються нею. Вони не зможуть приземлитися чи пролетіти над територією ЄС. Включно із приватними джетами олігархів", - заявила вона.

Також ЄС планує заборонити усі транзакції з Центральним банком РФ.

"Ми також заборонимо транзакції з Центробанком Росії та заморозимо усі його активи... Це робиться для того, щоб запобігти фінансуванню ним військової операції РФ", - заявила глава Єврокомісії.

Крім того, глава Єврокомісії анонсувала пакет економічних та персональних санкцій проти Білорусії

"Ми націлимося на іншого агресора у цій війні – режим Лукашенка. Режим Лукашенка сприяв порочній атаці проти України. Ми вдаримо в режим Лукашенка новим пакетом санкцій. Ми запровадимо обмеження проти найважливіших секторів. Вони зупинять експорт мінерального палива, тютюну, деревини, пиломатеріалів, цементу, заліза та сталі. Ми також розширимо на Білорусь експортні обмеження на товари подвійного призначення, які ми запровадили щодо Росії", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляэн також анонсувала заборону мовлення в країнах ЄС Russia Today та Sputnik.