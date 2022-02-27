Австрія закриває небо для Росії і просить інші держави ЄС долучитися до цієї ініціативи. Про це повідомила у Twitter міністр транспорту країни Леонора Гевсслер. Таким чином Австрія стала 13 країною Європи, яка заборонила польоти для російських літаків.

"Ми вже вжили всіх необхідних запобіжних заходів. Після цього рішення Австрія негайно закриє свій повітряний простір для всіх російських літаків", - написала Гевсслер.

Водночас прем'єр Бельгії Олександр де Кро повідомив, що країна також закриває повітряний простір для російських авіаліній. Слідом за ним про таке саме рішення заявила глава МЗС Ісландії.

Нагадаю, раніше відповідне рішення ухвалили уряди Німеччини, Фінляндії, Ірландії, Британії, Чехії, Польщі, Румунії, Литви, Латвії, Естонії, Болгарії, Словенії, Швеції. Усього відповідні санкції проти Росії вжили вже 16 держав.