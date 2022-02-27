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Атаку на Ірпінь відбито, - мер

Маркушин закликав мешканців міста допомагати літнім людям.

Атаку на Ірпінь відбито, - мер
Олександр Маркушин
Фото: Скрін з відео

Українські військові відбили атаку російських окупантів на місто Ірпінь біля Києва.

Про це у Телеграм заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Доброго дня. Сьогодні для нашої громад дуже важкий день. Сьогодні в Ірпінь зайцшли зі сторони Бучі танки. Ми з хлопцями відбили, дуже дякуємо їм. Хочу звернутись до вас максимально бути вдома, не виходьте. Постійно йдуть обстріли, Ірпінь ми тримаємо", - сказав мер міста.

За його словами, до міста підійшло підкріплення. Мер закликав мешканців міста допомогати літнім людям, які могли опинитися без їжі.

"Ми захищені. Ірпінь під контролем України. Слава Україні", - додав мер.

Нагадаємо, що у Бучі Київської області ворог влучив у житловий девʼятиповерховий будинок. 

Працівники нафтобази в с. Крячки, що під Васильковим, де спалахнула пожежа після вогневого удару російського ворога, змогли врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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