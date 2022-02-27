Генштаб ЗСУ: російський окупант знизив темпи наступу

Противник не має успіху на жодному напрямку. Війська противника, позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, зупиняються.

Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи просування вглиб території України. Війська противника, позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, зупиняються. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

"Особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажена попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан. За наявною інформацією, мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі в полон", - йдеться в повідомленні.

Основною тактикою дій окупантів, як зауважують у Генштабі, залишається рух і захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення.

"Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Національної поліції спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали", - зазначають у Генеральному штабі.

Водночас, як йдеться в дописі, основна мета противника - блокування Києва, залишається невиконаною.

Тим часом російські окупанти переходять до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп, які знищують об’єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст.

"Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російський агресор наніс ураження по нафтобазі у Василькові та зруйнував газогін у місті Харкові. Окупанти продовжують підступно наносити ураження багатоповерховим житловим будинкам. З метою залякування місцевого населення використовують військові частини та підрозділи, укомплектовані переважно особами кавказької зовнішності, з поганим знанням російської мови, застосовують адресну розсилку погрозливих і панічних повідомлень", - повідомляє Генштаб.

Протягом доби російські окупанти били по Києву та інших містах балістичними та крилатими ракетами та застосовували авіацію з території ТОТ АР Крим і Республіки Білорусь.

"У Мозирському районі Білорусі загарбники сформували ударну групу російських бойових вертольотів для нанесення ударів по об’єктах критичної інфраструктури міст і по українських військах. Не допущено використання української залізничної інфраструктури шляхом руйнування залізничних шляхів сполучення з країною агресором", - повідомляє Генштаб.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник не має успіху на жодному напрямку, йдеться в повідомленні Генерального штабу.

Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії склали: