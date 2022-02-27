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У Василькові бої, ДСНС не може приступити до гасіння пожежі

Росіяни намагаються захопити аеропорт, українці не дають їм це зробити.

У Василькові бої, ДСНС не може приступити до гасіння пожежі

У місті Васильків тривають бої за аеропорт. Про це повідомив на свої сторінці у Facebook написав голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні вночі місто Васильків на Київщині, яке після тривалих боїв залишилося під контролем ЗСУ, потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі компанії БРСМ.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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