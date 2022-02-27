У Василькові бої, ДСНС не може приступити до гасіння пожежі

У місті Васильків тривають бої за аеропорт. Про це повідомив на свої сторінці у Facebook написав голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.
"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", - написав Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні вночі місто Васильків на Київщині, яке після тривалих боїв залишилося під контролем ЗСУ, потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі компанії БРСМ.