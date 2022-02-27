У Василькові бої, ДСНС не може приступити до гасіння пожежі

Росіяни намагаються захопити аеропорт, українці не дають їм це зробити.

У місті Васильків тривають бої за аеропорт. Про це повідомив на свої сторінці у Facebook написав голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", - написав Кулеба.