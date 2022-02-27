Президент присвоїв звання Героя України матросу Віталію Скакуну

Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року під час підриву Генічеського мосту.

LB.ua в Google News

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України саперу, матросу Віталію Скакуну, посмертно. Про це повідомив Офіс Президента на сторінці у фейсбук.

«Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст», – заявив Володимир Зеленський.

Звання Героя України Віталію Скакуну присвоєно за визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагадаємо, що інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович підірвав Генічеський автомобільний міст ціною власного життя, щоб зупинити просування російської танкової колони.