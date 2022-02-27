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Президент присвоїв звання Героя України матросу Віталію Скакуну

Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року під час підриву Генічеського мосту.

Президент присвоїв звання Героя України матросу Віталію Скакуну
Віталій Скакун
Фото: novynarnia.com

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України саперу, матросу Віталію Скакуну, посмертно. Про це повідомив Офіс Президента на сторінці у фейсбук. 

«Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст», – заявив Володимир Зеленський.

Звання Героя України Віталію Скакуну присвоєно за визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагадаємо, що інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович підірвав Генічеський автомобільний міст ціною власного життя, щоб зупинити просування російської танкової колони. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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