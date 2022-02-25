У Генічеську матрос героїчно підірвав міст разом із собою

Інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович підірвав Генічеський автомобільний міст ціною власного життя. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

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"Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту. Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону", - зазначили в ЗСУ.

Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що Генічеськ потрапив під контроль ворога. На південному напрямку йдуть тяжкі бої.