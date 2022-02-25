Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули дві дитини

Від початку повномасштабної війни Росії – 24 лютого – в Україні загинули дві дитини. Про це повідомив речник-радник міністра внутршніх справ Вадим Денисенко.

"В Україні на цей момент загинули дві дитини, на жаль. Це вина повністю РФ. Росіяни говорять, що вони не стріляють по цивільних обʼєктах – за цю добу вони обстріляли 33 цивільні обʼєкти. І вбивають мирних жителів", – сказав він.

Ключовою проблемою Денисенко назвав оборону Києва. Є інформація, що дві великі колони рухаються на столицю зі сторони Чернігівської області і Іванкова", – пояснив речник МВС.

Також складна ситуація на півдні, де Росія атакувала прикордонні пункти на Азовському морі, і тривають бої в Сумській області.

Охтирку відбили двічі. Бій за Суми триває.

Нагадаємо, вчора підліток загинув під обстрілу в Чугуєві Харківської області. Ворог влучив у житловий будинок, після чого він загорівся.