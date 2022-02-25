Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули дві дитини

Окупанти обстріляли 33 цивільні обʼєкти. 

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули дві дитини
Фото: ДСНС

Від початку повномасштабної війни Росії – 24 лютого – в Україні загинули дві дитини. Про це повідомив речник-радник міністра внутршніх справ Вадим Денисенко.

"В Україні на цей момент загинули дві дитини, на жаль. Це вина повністю РФ. Росіяни говорять, що вони не стріляють по цивільних обʼєктах – за цю добу вони обстріляли 33 цивільні обʼєкти. І вбивають мирних жителів", – сказав він.

Ключовою проблемою Денисенко назвав оборону Києва. Є інформація, що дві великі колони рухаються на столицю зі сторони Чернігівської області і Іванкова", – пояснив речник МВС.

Також складна ситуація на півдні, де Росія атакувала прикордонні пункти на Азовському морі, і тривають бої в Сумській області.

Охтирку відбили двічі. Бій за Суми триває. 

Нагадаємо, вчора підліток загинув під обстрілу в Чугуєві Харківської області. Ворог влучив у житловий будинок, після чого він загорівся. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також