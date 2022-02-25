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Зеленський звернувся до Бухарестської девʼятки по оборонну допомогу

Він закликає міжнародних партнерів допомогти посадити Росію за стіл переговорів. 

Зеленський звернувся до Бухарестської девʼятки по оборонну допомогу
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський обговорив з польським колегою війну, яку веде Росія проти нашої держави.

У дописі у Twitter Зеленський підкреслив, що українці захищають свою свободу і землю, але потребують дієвої міжнародної допомоги. 

"Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", – зазначив він. 

Бухарестська девʼятка – міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою якої є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Після масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого США оголосили про новий пакет санкцій. Міністерство фінансів США заявило, що вживає "безпрецедентних заходів" проти двох найбільших фінансових установ Росії – Сбербанку Росії та банку "ВТБ", а також ще трьох важливих для економіки агресора банків. Усім їм буде заборонено здійснювати трансакції в доларах, а активи, що зберігаються в фінансових установах США, будуть миттєво заморожені та недоступні для Кремля.

Тим часом від SWIFT міжнародна спільнота Росію не відключила, небо над Україною від російської авіації також не закрите. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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