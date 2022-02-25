Зеленський звернувся до Бухарестської девʼятки по оборонну допомогу

Президент України Володимир Зеленський обговорив з польським колегою війну, яку веде Росія проти нашої держави.
У дописі у Twitter Зеленський підкреслив, що українці захищають свою свободу і землю, але потребують дієвої міжнародної допомоги.
"Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", – зазначив він.
Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити 🇷🇺 за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
Бухарестська девʼятка – міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою якої є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу.
Після масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого США оголосили про новий пакет санкцій. Міністерство фінансів США заявило, що вживає "безпрецедентних заходів" проти двох найбільших фінансових установ Росії – Сбербанку Росії та банку "ВТБ", а також ще трьох важливих для економіки агресора банків. Усім їм буде заборонено здійснювати трансакції в доларах, а активи, що зберігаються в фінансових установах США, будуть миттєво заморожені та недоступні для Кремля.
Тим часом від SWIFT міжнародна спільнота Росію не відключила, небо над Україною від російської авіації також не закрите.