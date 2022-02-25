"Зупиняйте ворога всюди, де бачите. Доля України залежить тільки від українців", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що під російським ударом перебувають не лише військові, а й цивільні українці.

У відеозверненні до громадян другого ранку масштабної війни він зазначив, що ворог не розрізняє, у яких районах діяти, і завдає ракетних ударів. Мета атаки – тиск на суспільство.

"Наголошую: не просто на владу, а на всіх українців. І сьогодні ще більше, ніж учора. Наші хлопці і дівчата – усі захисники України – не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили. Ідуть бої", – заявив він.

Атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили втомляться. Але ніхто не втомлений. "Сили протиповітряної оборони України захищають наше небо. Настільки, наскільки це можливо. Авіація ворога підло діє над житловими кварталами, в тому числі й столиці", – підкреслив президент.

Він зазначив, що жахливі вибухи у ранковому небі над Києвом, бомбардування, влучання у житловий будинок, пожежа – все це нагадує перший такий самий напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році.

"Цього ранку ми захищаємо нашу державу наодинці – як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території", – зазначив президент.

Він переконаний, що тільки солідарність й рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу. Армія, прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, сили територіальної оборони – усі виконують свої завдання по максимуму. Зеленський закликав піклуватися один про одного, про тих, хто самотній, про людей старшого віку.

"Зупиняйте ворога всюди, де бачите. Доля України залежить тільки від українців. Ніхто інший, окрім нас самих, не буде керувати нашим життям. Ми на своїй землі, за нами – правда. Знищити наш характер не вийде. Ракети "Калібр" безпорадні проти свободи", – наголосив глава держави.

Він підкреслив – Росії все одно доведеться говорити з Україною. Говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії. Президент України закликав росіян виходити на протести.

"Как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы. Это всё напоминает 1941 год. Гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, – мы вас видим. А это значит, что вы нас услышали. Это значит, что вы нам верите. Боритесь за нас. Боритесь против войны", – закликав він.