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Росія випустила в Україну понад 160 ракет, - Пентагон

Більшість снарядів є балістичними ракетами малої дальності.

Росія випустила в Україну понад 160 ракет, - Пентагон
Фото: syria.t30p.ru

Росія випустила в Україну понад 160 ракет. Про це заявили в Пентагоні, повідомляє видання The Hill.

Більшість снарядів є балістичними ракетами малої дальності. Але також авіаудари здійснюються крилатими ракетами та снарядами середньої дальності. Як повідомили у Пентагоні, для запуску ракет Кремль використовує як наземні, так і морські платформи. 

"В Україні все ще ведуться активні бойові дії", - заявили у відомстві. 

Нагадаємо, що раніше держсекретар США Тоні Блінкен стверджував, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому". 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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