Росія випустила в Україну понад 160 ракет, - Пентагон

Росія випустила в Україну понад 160 ракет. Про це заявили в Пентагоні, повідомляє видання The Hill.

Більшість снарядів є балістичними ракетами малої дальності. Але також авіаудари здійснюються крилатими ракетами та снарядами середньої дальності. Як повідомили у Пентагоні, для запуску ракет Кремль використовує як наземні, так і морські платформи.



"В Україні все ще ведуться активні бойові дії", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що раніше держсекретар США Тоні Блінкен стверджував, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому".