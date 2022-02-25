Наступ продовжується у Дергачах і Печенігах.

У Харківській області продовжується наступ російських військ. Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Це була перша "комендатська" ніч. Важливо забезпечувати праворядок і в тилу. На Харківщині до роботи приступив новий керівник ГУНП Володимир Тимошко, який у складі обласного штабу координує посилений режим роботи усіх підрозділів поліції в умовах дій російського агресора", — написав він.

Він додав, що за ніч було поранено сімох військових. Їм надається уся необхідна медична допомога.