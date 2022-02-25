У Харківській області продовжується наступ російських військ. Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.
"Це була перша "комендатська" ніч. Важливо забезпечувати праворядок і в тилу. На Харківщині до роботи приступив новий керівник ГУНП Володимир Тимошко, який у складі обласного штабу координує посилений режим роботи усіх підрозділів поліції в умовах дій російського агресора", — написав він.
Він додав, що за ніч було поранено сімох військових. Їм надається уся необхідна медична допомога.
За словами Синєгубова збройні сили дають агресору активну відсіч. Також доукомплектовуються Сили територіальної оборони.