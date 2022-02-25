Росія бреше, коли стверджує, що не атакує цивільне населення, – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій назвали цинічною брехнею заяви військових РФ про те, що ті не обстрілюють цивільне населення.

Про це йдеться у заяві ДСНС, опублікованій на Facebook.

«Ворог заявляє, що не завдає ударів по цивільному населенню, що громадянам України нічого боятися... Це, на жаль, не наші реалії, а лише чергова цинічна брехня кремлівських пропагандистських телеканалів, – зазначає ДСНС. – Проте правду не сховати. Навіть зараз люди продовжують оновлювати стрічку новин офіційних каналів органів державної влади, щоб дізнатися, що ж відбувається у Сумах, Харкові, на Херсонщині та в інших містах, де йдуть запеклі бої».

Рятувальники також повідомили, що втратили 24 лютого свого колегу.

«Коли рятувальники зі всієї країни за сигналом «збір-аварія» прямували до своїх підрозділів, ворожа атака обірвала життя командира відділення 34-го Державного пожежно-рятувального посту смт. Есмань Сумської області. Спочатку з ним було втрачено зв'язок, а потім його вбитим виявили біля власного авто по дорозі до підрозділу. Без батька залишилось двоє дітей. Ми глибоко сумуємо з приводу загибелі колеги і наші думки нині з його родиною», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, через дії російських загарбників 24 лютого загинули 137 українських громадян.

За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6.