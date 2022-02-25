Командувач тероборони: "Критично важливо протриматися цю ніч і найближчі дні"

Україні критично важливо протриматися цю ніч і найближчі дні. Про це заявив командувач тероборони ЗСУ Юрій Галушкін.

"Важливо чинити тотальний опір агресору. Посилити наші збройні сили, які героїчно боронять нашу землю, наших дітей і наше майбутнє. В Україні оголошено тотальну мобілізацію. Приходьте у військкомати або безпосередньо у військові частини та ставайте до лав територіальної оборони ЗСУ", - йдеться у зверненні Галушкіна.

За його словами, процедури приєднання до тероборони спрощено - потрібен лише паспорт і ІНН.

"У Київ та інші міста України завозять додаткові партії зброї, тож ворога буде чим бити. Вистоїмо і переможемо за Україну", - зазначив Галушкін.

Нагадаємо, з минулої ночі триває масштабне вторгнення російської армії в Україну - вже понад 20 годин. За даними ЗСУ, доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів.