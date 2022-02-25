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Генштаб просить повідомляти військових про підтягування ворогом палива і боєприпасів

За даними військових, вони робитимуть це вночі.

Генштаб просить повідомляти військових про підтягування ворогом палива і боєприпасів

Генеральний штаб Збройних Сил України звернувся до жителів жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей з проханням повідомляти будь-які відомості про підтягування ворожими військами палива та боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

"Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей", - закликали у Генштабі. 

Нагадаємо, з минулої ночі триває масштабне вторгнення російської армії в Україну. За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6.

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