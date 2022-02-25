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Втрати російської армії (фоторепортаж)

Повідомляється про сотні загиблих військових та знищену техніку.

Збройні сили Російської Федерації, які сьогодні здійснили військовий наступ на Україну, несуть втрати.

Повідомляється про загиблих військових та знищену техніку.

Також є взяті в полон окупанти. Спершу ЗСУ затримали двох російських військовослужбовців мотострілкового полку. Пізніше стало відомо, що розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади Росії здався у полон військовим Збройних сил України під Черніговом.

 

Радник керівника ОП Олексій Арестович в ефірі програми "Право на владу" повідомив про знищення понад 400 окупантів.

"Наші війська не здали жодної позиції, завдали величезних втрат росіянам. За попередніми оцінками, я зараз вперше називаю цю цифру, понад 350 убитих за добу у росіян, вже під 400. 7 літаків збито в зоні ООС, кілька російських вертольотів, взято десятки полонених", - сказав він.

Фото зроблені поблизу Охтирки.
Фото: Останній блокпост
Фото зроблені поблизу Охтирки.
Фото: Останній блокпост
Фото: Останній блокпост
Фото: Останній блокпост

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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