Збройні сили Російської Федерації, які сьогодні здійснили військовий наступ на Україну, несуть втрати.

Повідомляється про загиблих військових та знищену техніку.

Також є взяті в полон окупанти. Спершу ЗСУ затримали двох російських військовослужбовців мотострілкового полку. Пізніше стало відомо, що розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади Росії здався у полон військовим Збройних сил України під Черніговом.

Радник керівника ОП Олексій Арестович в ефірі програми "Право на владу" повідомив про знищення понад 400 окупантів.

"Наші війська не здали жодної позиції, завдали величезних втрат росіянам. За попередніми оцінками, я зараз вперше називаю цю цифру, понад 350 убитих за добу у росіян, вже під 400. 7 літаків збито в зоні ООС, кілька російських вертольотів, взято десятки полонених", - сказав він.

Фото: Останній блокпост Фото зроблені поблизу Охтирки.

Фото: Останній блокпост

Фото: Останній блокпост

Фото: Останній блокпост

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі