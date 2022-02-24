Порошенко: територіальній обороні виділені ураження, включно з гранатометами

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі каналу «Прямий» повідомив, що всі бюрократичні перепони для озброєння територіальної оборони усунуті, і бійці вже отримують автомати і гранатомети.

«Територіальна оборона сьогодні нарешті отримує зброю. І звичайні кияни, пред’явивши документ, отримують автомат Калашникова і збираються битися за Київ, збираються зупинити ворога. Ми максимально прибрали всі бюрократичні перепони», – повідомив п’ятий Президент.

Він зазначив, що територіальній обороні виділені інші засоби ураження, включно з гранатометами.

«Я хочу подякувати киянам, всім українцям, які сьогодні записалися в батальйони територіальної оборони і роблять те, що від них залежить, щоб не здати Україну агресору», – сказав Петро Порошенко.

«Ми маємо зараз дуже важкий період. Але я завжди – з 2014 по 2019 роки залишався оптимістом. Оптимістом залишаюсь і зараз. Правда з нами. Господь з нами. І перемога буде за нами!» – заявив лідер «Європейської Солідарності».