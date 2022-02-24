Нацполіція залучила до патрулювання в населених пунктах усі підрозділи, ветеранів й добровольців

До патрулювання населених пунктів Національна поліція залучила співробітників всіх структурних підрозділів, а також ветеранів внутрішніх справ і добровольців. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Фото: НПУ

"Правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз‘яснюють громадянам, як діяти у випадку обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Фото: НПУ

В поліції закликали населення негайно повідомляти на лінію 102, якщо помітили підозрілих осіб чи залишені предмети.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Нагадаємо, раніше поліція попросила громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, зокрема, особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.