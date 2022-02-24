Нацполіція залучила до патрулювання в населених пунктах усі підрозділи, ветеранів й добровольців

До патрулювання населених пунктів Національна поліція залучила співробітників всіх структурних підрозділів, а також ветеранів внутрішніх справ і добровольців. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз‘яснюють громадянам, як діяти у випадку обстрілів", - йдеться у повідомленні.
В поліції закликали населення негайно повідомляти на лінію 102, якщо помітили підозрілих осіб чи залишені предмети.
Нагадаємо, раніше поліція попросила громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, зокрема, особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.