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Нацполіція залучила до патрулювання в населених пунктах усі підрозділи, ветеранів й добровольців

Людей просять повідомляти, якщо бачать щось підозріле.

До патрулювання населених пунктів Національна поліція залучила співробітників всіх структурних підрозділів, а також ветеранів внутрішніх справ і добровольців. Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Фото: НПУ

"Правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз‘яснюють громадянам, як діяти у випадку обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Фото: НПУ

В поліції закликали населення негайно повідомляти на лінію 102, якщо помітили підозрілих осіб чи залишені предмети.

Фото: НПУ
Фото: НПУ
Фото: НПУ
Фото: НПУ

Нагадаємо, раніше поліція попросила громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, зокрема, особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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