Острів Зміїний атакували з російських кораблів

Війська РФ атакували острів Зміїний з кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.
Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, повідомили в пресслужбі МВС.
"Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ «Москва» та «Василий Быков»", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці на острові Зміїному окупанти з погрозами вимагають від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.
Зміїний – острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області.