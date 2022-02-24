Острів Зміїний атакували з російських кораблів

В районі острова – два кораблі Чорноморського флоту.

Війська РФ атакували острів Зміїний з кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.

Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, повідомили в пресслужбі МВС.

"Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ «Москва» та «Василий Быков»", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці на острові Зміїному окупанти з погрозами вимагають від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Зміїний – острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області.