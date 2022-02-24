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На Херсонщині переправа через Дніпро - під контролем російських військ, - ОДА

В Херсонській облдержадміністрації повідомили про ситуацію в районах області.

На Херсонщині переправа через Дніпро - під контролем російських військ, - ОДА
Фото: EPA/UPG

У Херсонському районі переправа через Дніпро - під контролем загарбників. Російська авіація знищила військові об’єкти, йдеться в повідомленні Херсонської ОДА на сторінці у Facebook.

У телефонному режимі райдержадміністрації проінформували про ситуацію з вторгненням російських військ на Херсонщину.

"Скадовський район: колона військової техніки стоїть у районі Широке, не рухається. У місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні, - йдеться в повідомленні Херсонської ОДА. - Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась у бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в місті Берислав точна інформація відсутня".

Станом на 15:00 медична служба області зафіксувала 23 виклики. 

"Постраждалих - 33, з них 4 дитини; військовослужбовців - 17. Загиблих - 13, з них 2 дитини, військовослужбовці - 9", - повідомили в Херсонській ОДА.

Керівництво області зазначило, що протягом дня через ЗМІ триває періодичне повідомлення жителів Херсонщини про введення режиму воєнного стану, порядок укриття в захисних спорудах, порядок дій під час різноманітних надзвичайних ситуацій і бойових дій. 

Як повідомило "Суспільне", на Херсонщині останні дві години спостерігають активність військ російської армії. Жителі Олешок, Херсона, Новотроїцька повідомляють про те, як колони ворожої техніки пересуваються в різних напрямках.

Так, о 16:00 колона техніки з прапорами Росії пройшла центральною вулицею Новотроїцького. А о 16:20 з боку Антонівського мосту в Херсоні було чутно вибухи.

Нагадаємо, в Херсонській ОДА повідомили, що в Каховському районі військова техніка стоїть у місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.

Російські війська ввійшли у Генічеськ, це підтвердив міський голова. На околицях міста - блокпости з російськими військами. Проводять перевірку тих, хто виїжджає з міста, на приналежність до Збройних сил України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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