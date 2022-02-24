"Лікарі без кордонів" нададуть підтримку Україні

МОЗ планує залучити групи лікарів-хірургів для допомоги в наданні медичної допомоги постраждалим.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрівся з медиками міжнародного благодійного фонду "Лікарі без кордонів".

Як написав міністр на своїй Facebook-сторінці, сторони домовилися про те, що фонд "надаватиме підтримку населенню України, яке страждає від воєнних дій".

"Враховуючи досвід роботи Фонду в інших гарячих точках світу залучимо групи лікарів-хірургів для допомоги в наданні медичної допомоги українцям", - повідомив Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що міністерство "всебічно сприятиме роботі Фонду, надаватиме підтримку 24/7 під час проходження вантажами з медвиробами митного контролю та у подальшій роботі".

Нагадаємо, МОЗ закликало українців здавати кров на потреби поранених; пункти крові працюють наразі у штатному режимі.

Також у лікарнях припиняють планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження. В медзакладах сформували сформовано запас медикаментів і медичних виробів.