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"Лікарі без кордонів" нададуть підтримку Україні

МОЗ планує залучити групи лікарів-хірургів для допомоги в наданні медичної допомоги постраждалим.

"Лікарі без кордонів" нададуть підтримку Україні
Фото: Пресслужба МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрівся з медиками міжнародного благодійного фонду "Лікарі без кордонів".

Як написав міністр на своїй Facebook-сторінці, сторони домовилися про те, що фонд "надаватиме підтримку населенню України, яке страждає від воєнних дій".

"Враховуючи досвід роботи Фонду в інших гарячих точках світу залучимо групи лікарів-хірургів для допомоги в наданні медичної допомоги українцям", - повідомив Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що міністерство "всебічно сприятиме роботі Фонду, надаватиме підтримку 24/7 під час проходження вантажами з медвиробами митного контролю та у подальшій роботі".

Нагадаємо, МОЗ закликало українців здавати кров на потреби поранених; пункти крові працюють наразі у штатному режимі.

Також у лікарнях припиняють планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження. В медзакладах сформували сформовано запас медикаментів і медичних виробів.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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