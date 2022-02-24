У лікарнях припиняють планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження, – МОЗ

У медичних закладах сформовано запас медикаментів і медичних виробів.

В Україні медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Наразі до окремого розпорядження припиняють планові госпіталізації та операції.

У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів і їхнього оновлення.

Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

“Залучено всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги”, – йдеться в повідомленні.

В Україні введено воєнний стан. Українська армія стримує наступ окупантів. Знищено ворожі літаки, танки та іншу техніку. Нацбанк увів обмеження на зняття готівки – до 100 000 на добу, а також обмежив валютний ринок. Докладно – тут.