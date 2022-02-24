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У ДСНС розповіли, що робити, почувши гудки тривожних сирен

Потрібно увімкнути телебачення або радіо, інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу.

У ДСНС розповіли, що робити, почувши гудки тривожних сирен

У Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли, що робити, почувши попереджувальний сигнал “Увага всім”: гудки сирен чи звуки гучномовця.

Потрібно увімкнути телебачення або радіо, інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу.

Після прослуховування повідомлення потрібно виконати інструкції.

“Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції. Залишайте теле- і радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація”, – пише Українська правда.

Далі потрібно знайти можливість сповістити про почуте сусідів чи знайомих і за необхідності надати їм допомогу.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.

У КМДА радять усім, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома та бути готовими пройти в укриття у разі увімкнення сирен.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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