Потрібно увімкнути телебачення або радіо, інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу.

У Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли, що робити, почувши попереджувальний сигнал “Увага всім”: гудки сирен чи звуки гучномовця.

Потрібно увімкнути телебачення або радіо, інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу.

Після прослуховування повідомлення потрібно виконати інструкції.

“Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції. Залишайте теле- і радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація”, – пише Українська правда.

Далі потрібно знайти можливість сповістити про почуте сусідів чи знайомих і за необхідності надати їм допомогу.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.

У КМДА радять усім, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома та бути готовими пройти в укриття у разі увімкнення сирен.