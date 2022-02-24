Біля Преображенки на Херсонщині загинув прикордонник, інформація про інші жертви встановлюється

У районі Преображенки на Херсонщині загинув прикордонник. Це сталося внаслідок ракетного обстрілу з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув", – сказано в повідомленні.

Інформація про інші жертви встановлюється.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що російські війська порушили державний кордон України з боку Російської Федерації, Республіки Білорусь та окупованого РФ Криму.