Щоб російські танки не пройшли в Щастя, ЗСУ підірвали міст через річку Сіверський Донець

Українські Збройні сили та батальйон поліції "Луганськ-1" тримає оборону міста Щастя на Луганщині.

Щоб в українське місто не пройшли російські танки, підірвано міст через річку Сіверський Донець, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Як повідомляли, вранці 24 лютого підрозділи бойовиків у Луганській області почали штурм підконтрольного Україні міста Щастя.

За даними пресслужби Сухопутних військ ЗСУ, у районі Щастя знищено два танки і кілька вантажівок РФ.

Щастя зазнавало масованих ворожих обстрілів з минулого тижня, коли російська влада загалом збільшила їхню кількість у зоні бойових дій на сході України. Внаслідок одного з обстрілів бойовиками міста Щастя Луганської області вибухнула автозаправна станція.