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В Одеській області від обстрілу загинуло 6 людей, є жертви в Маріуполі і Семихатках

Ворог вдарив по військовій частині Одещини. 

В Одеській області від обстрілу загинуло 6 людей, є жертви в Маріуполі і Семихатках

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, унаслідок чого постраждала жінка з дитиною. Про це з посиланням на дані правоохоронців повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"О 08.36 в Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі. О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено. У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА. Розбомбили міст через річку Інгулець", – зазначено в повідомленні. 

Крім того, Миколаївська область – Миколаївський район, Кульбакінський військовий аеродром, під час обстрілу поранено одну особу. У Семихатках, Херсонська область, під час обстрілу загинув 17-річний хлопець.

У результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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