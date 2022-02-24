У районі Щастя знищено два танки і кілька вантажівок РФ, – штаб Сухопутних військ

У районі міста Щастя Луганської області, наступ на яке вранці 24 лютого почали російські війська, знищено військову техніку окупантів.

Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли, підрозділи бойовиків у Луганській області почали штурм підконтрольного Україні міста Щастя.

Щастя зазнавало масованих ворожих обстрілів з минулого тижня, коли російська влада загалом збільшила їхню кількість у зоні бойових дій на сході України. Внаслідок одного з обстрілів бойовиками міста Щастя Луганської області вибухнула автозаправна станція.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в зоні Операції Обʼєднаних сил збито 5 літаків та вертоліт агресорів.