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У районі Щастя знищено два танки і кілька вантажівок РФ, – штаб Сухопутних військ

Окупанти почали штурм підконтрольного Україні міста вдосвіта 24 лютого.

У районі Щастя знищено два танки і кілька вантажівок РФ, – штаб Сухопутних військ
Фото: facebook.com/mod.mil.rus

У районі міста Щастя Луганської області, наступ на яке вранці 24 лютого почали російські війська, знищено військову техніку окупантів.

Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли, підрозділи бойовиків у Луганській області почали штурм підконтрольного Україні міста Щастя.

Щастя зазнавало масованих ворожих обстрілів з минулого тижня, коли російська влада загалом збільшила їхню кількість у зоні бойових дій на сході України. Внаслідок одного з обстрілів бойовиками міста Щастя Луганської області вибухнула автозаправна станція.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в зоні Операції Обʼєднаних сил збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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