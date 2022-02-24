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У Києві зафіксована повітряна загроза, в кількох районах увімкнули сирени

Наводимо мапу укриття цивільного захисту. 

У Києві зафіксована повітряна загроза, в кількох районах увімкнули сирени

У Києві зафіксована повітряна загроза. Про це повідомили в КМДА.

"У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", – йдеться у повідомленні.

Наводимо мапу укриттів. 

Сирени, за словами очевидців, лунали зокрема в центрі міста і на Теремках. Віддалено також було чути в районі Борщагівки. 

Мер міста Віталій Кличко у зверненні сказав, що всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, мають залишатися вдома.

"Тримайте напоготові «тривожну валізку». Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", – зазначив він. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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