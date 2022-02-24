Росія бʼє по мирних містах, зокрема з боку Криму, Донбасу і на північному сході, – МЗС

МЗС України оприлюднило офіційну заяву стосовно оголошення Росією наступу на Україну.

У Facebook зовнішньополітичного відомства зазначено, що президент РФ Володимир Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України.

"Мета російської наступальної військової операції – знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю. Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону", – йдеться у повідомленні.

МЗС підкреслює, що це – акт війни, напад на суверенітет і територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

"Україна активувала своє право на самозахист відповідно до міжнародного права.

Бойовий дух українських військових високий, наші захисники готові дати рішучу відсіч державі-агресору і будуть усіма силами захищати українську землю. Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти. Зупинити агресію Владіміра Путіна проти України можуть лише об’єднані та рішучі кроки. Наші партнери мають негайно активувати пакет нових санкцій. Ми також закликаємо дружні столиці продовжувати зміцнювати обороноздатність нашої держави, надаючи зброю та військове обладнання. Від нашої спільної відповіді зараз залежить не лише безпека українських громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Путін оголосив наступ на Україну о 5 ранку. Він назвав це “військовою операцією”. Кордони України обстрілюють "градами", чутно вибухи в містах. У деяких із них це спрацювання нашої ППО.