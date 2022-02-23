Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як у столиці діятиме надзвичайний стан, рішення щодо якого ухвалила напередодні Верховна Рада.
Про це він повідомив у Facebook.
Столичний голова зазначив, що надзвичайний стан починає діяти з 00 годин 24 лютого і триватиме 30 днів.
На всій території України запроваджуються наступні заходи:
- створено оперативний штаб для координації дій органів виконавчої влади, військового командування та правоохоронних органів;
- запровадження комендантської години (за потреби);
- встановлення особливого режиму в’їзду і виїздe (за потреби);
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність міста;
- заборона проведення масових заходів та страйків;
- перевірка документів, а в необхідних випадках – проведення огляду речей, транспорту, багажу і вантажів;
- заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідних органів;
- заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
- особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).
Що стосується реалізації цих заходів у Києві:
- Комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу;
- Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста;
- Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці;
- Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7.00 до 23.00;
- На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти;
- Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій;
- Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту «Київ» імені Сікорського;
- Патрулювати вулиці, громадські місця, громадській транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона;
- Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитячих садочків.
Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила впровадження надзвичайного стану на території всієї України, крім Донеччини і Луганщини. Там з 2014 року через війну уже діє особливий правовий режим.
Ступінь обмежень у областях визначатиметься місцевими комісіями залежно від рівня загроз. У прикордонних з Росією і Білоруссю регіонах обмеження будуть більшими.