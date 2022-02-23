Надзвичайний стан починає діяти з 00 годин 24 лютого і триватиме 30 днів.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як у столиці діятиме надзвичайний стан, рішення щодо якого ухвалила напередодні Верховна Рада.

Про це він повідомив у Facebook.

Столичний голова зазначив, що надзвичайний стан починає діяти з 00 годин 24 лютого і триватиме 30 днів.

На всій території України запроваджуються наступні заходи:

створено оперативний штаб для координації дій органів виконавчої влади, військового командування та правоохоронних органів;

запровадження комендантської години (за потреби);

встановлення особливого режиму в’їзду і виїздe (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність міста;

заборона проведення масових заходів та страйків;

перевірка документів, а в необхідних випадках – проведення огляду речей, транспорту, багажу і вантажів;

заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідних органів;

заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

Що стосується реалізації цих заходів у Києві:

Комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу;

Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста;

Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці;

Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7.00 до 23.00;

На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти;

Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій;

Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту «Київ» імені Сікорського;

Патрулювати вулиці, громадські місця, громадській транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона;

Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитячих садочків.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила впровадження надзвичайного стану на території всієї України, крім Донеччини і Луганщини. Там з 2014 року через війну уже діє особливий правовий режим.

Ступінь обмежень у областях визначатиметься місцевими комісіями залежно від рівня загроз. У прикордонних з Росією і Білоруссю регіонах обмеження будуть більшими.