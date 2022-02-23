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Кличко пояснив, як діятиме надзвичайний стан у Києві

Надзвичайний стан починає діяти з 00 годин 24 лютого і триватиме 30 днів.

Кличко пояснив, як діятиме надзвичайний стан у Києві
Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як у столиці діятиме надзвичайний стан, рішення щодо якого ухвалила напередодні Верховна Рада.

Про це він повідомив у Facebook.

Столичний голова зазначив, що надзвичайний стан починає діяти з 00 годин 24 лютого і триватиме 30 днів.

На всій території України запроваджуються наступні заходи:

  • створено оперативний штаб для координації дій органів виконавчої влади, військового командування та правоохоронних органів;
  • запровадження комендантської години (за потреби);  
  • встановлення особливого режиму в’їзду і виїздe (за потреби); 
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
  • посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність міста;
  • заборона проведення масових заходів та страйків;
  • перевірка документів, а в необхідних випадках – проведення огляду речей, транспорту, багажу і вантажів;
  • заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідних органів;
  • заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
  • особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

Що стосується реалізації цих заходів у Києві: 

  • Комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу;
  •  Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста;
  • Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці;
  • Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7.00 до 23.00;
  • На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти;
  • Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій;
  • Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту «Київ» імені Сікорського;
  • Патрулювати вулиці, громадські місця, громадській транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона;
  • Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитячих садочків.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила впровадження надзвичайного стану на території всієї України, крім Донеччини і Луганщини. Там з 2014 року через війну уже діє особливий правовий режим.

Ступінь обмежень у областях визначатиметься місцевими комісіями залежно від рівня загроз. У прикордонних з Росією і Білоруссю регіонах обмеження будуть більшими.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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