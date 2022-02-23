Знесемо орду, щойно вона перетне наші кордони, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ подякував резервістам за те, що масово звертаються в терцентри комплектування українського війська.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців, які активно відгукнулися на заклик поповнити особовий склад Збройних сил, а також військових, які утримують позиції на передовій.

На своїй Facebook-сторінці Залужний подякував резервістам, "які від сьогодні, одразу після віддання відповідного наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

"Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що "зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива".

Залужний подякував військовослужбовцям, які "на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки".

"Сьогодні ми потрібні державі, а держава потрібна нам і нашим дітям!", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні затвердив положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінять колишні військкомати. Такі центри дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації.

Також командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило про старт призову резервістів. Йому підлягають особи віком від 18 до 60 років, офіцерський і сержантський склад.