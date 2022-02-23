Уряд затвердив положення про “Мілітарі-ЦНАПи”, які замінять військкомати

Такі центри дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації.

Кабінет міністрів України сьогодні затвердив положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінять колишні військкомати.

Про це на засіданні уряду сьогодні заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми фактично говоримо про “Мілітарі-ЦНАП”, – зазначив він.

Такі центри дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації.

У терцентрах буде повноцінно розгорнута система “Оберіг”. “Це реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який підвищить ефективність розгортання оборони й підготовки нашої армії”, – пояснив прем’єр-мінстр.

Шмигаль додав, що з огляду на виклики, які постали сьогодні перед Україною, буде збільшено бюджет для української армії, який є рекордним на цей рік.

“Зокрема, збільшимо зарплати військовим, видатки на територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння”, – зазначив він.

Нагадаємо, глави фракцій зі спікером ВР Русланом Стефанчуком погодили ухвалення законопроєкту, який передбачає збільшення фінансування української армії в умовах можливої агресії Росії. Йдеться про виділення 50 млрд гривень на потреби ЗСУ.

Відсьогодні, 23 лютого розпочинається призов резервістів до лав Збройних сил України.