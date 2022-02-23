Порушником виявився житель села Гута Білоцерківського району, який мав проблеми з законом.

Мешканець Київськоої області повідомив про нібито "замінування" Київського вокзалу, бо хотів, "щоб його посадили до в’язниці".

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Зазначається, що 21 січня на спецлінію зателефонував чоловік, який представився жителем селища Глеваха та повідомив про замінування Київського південного залізничного вокзалу.

Поліція провела перевірку і згодом правоохоронці Білоцерківщини встановили особу псевдомінера. Ним виявився житель села Гута. В минулому він мав проблеми із законом за пограбування та незаконне зберігання наркотичних засобів.

"Хочу потрапити до в’язниці, бо набридло проживати з батьками", - так пояснив свій вчинок 25-річний правопорушник слідчому.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали серійного псевдомінера-айтішника, який повідомив про вибухівку у 14 держустановах.

Минулого року Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за неправдиві мінування. Так, за "мінування" шкіл, лікарень і державних органів будуть давати до восьми років.