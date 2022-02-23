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Зеленський підписав указ про призов резервістів

Дія положення розширена і на резервістів Державної спеціальної служби транспорту. 

Зеленський підписав указ про призов резервістів
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скликання резервістів. 

Про це йдеться на президентському сайті.

Змінами до указу від 2012 року глава держави поширив дію положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ на громадян, які проходять службу у військовому резерві Державної спеціальної служби транспорту.

"Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – в обов’язковому порядку", – йдеться у документі. 

Порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки резервістів визначаються:

  • Генеральним штабом Збройних Сил України для резервістів Збройних Сил України;
  • Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Генеральним штабом Збройних Сил України для резервістів Державної спеціальної служби транспорту.

Оповіщення резервістів про їх виклик для виконання обов’язків у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у взаємодії з керівниками відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, про призов резервістів у особливий період президент учора оголосив під час звернення до українського народу. У квітні минулого року, коли РФ стягувала війська до кордонів України, Зеленський підписав закон щодо призову резервістів у особливий період. 

Військовий резерв – компонент у Збройних силах України або інших військових формуваннях, що складається з резервістів і є запасом людських ресурсів. На особливий період до складу військового резерву, в обов'язковому порядку, зараховують усіх військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації.

Раніше український музикант, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський повідомив, що підписав контракт на проходження військової служби в резерві Збройних сил України.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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