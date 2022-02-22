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Окупанти системно атакують газові об'єкти на лінії зіткнення, - Вітренко

Голова "Нафтогазу" вважає дії бовиків навмисними.

Окупанти системно атакують газові об'єкти на лінії зіткнення, - Вітренко
Фото: oligarh.media

Окупанти системно атакують об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це військова ескалація, що триває на лінії зіткнення, фактично на лінії фронту, який розв'язала Російська Федерація проти України. Ми бачимо атаки, обстріли наших об'єктів газової інфраструктури. В цьому є певна системність", - сказав Вітренко на брифінгу.

Як приклад він навів обстріл установки з підготовки газу в Луганській області, внаслідок чого без газу залишилися 200 будинків.

"Було шість влучень мін і осколків, це - спрямована атака", - зазначив глава "Нафтогазу".

Вітренко також роповів про численні пошкодження внаслідок обстрілів газопроводів низького тиску в Донецькій області, а також пошкодження внаслідок артилерійських обстрілів розподільного газопроводу "Луганськсказу", одним з акціонерів якого є "Нафтогаз".

"Унаслідок його пошкодження без газу залишилися 96 будинків і 70 квартир", - зазначив Вітренко.

За його словами, зараз, де це можливо, тривають відновлювальні роботи і робиться все для того, щоб повернути газ жителям.

Нагадаємо, учора через обстріл бойовиків було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яка розташована в "сірій зоні". В результаті без води залишилося понад 29 тисяч людей.

Раніше ГУР Міноборони оприлюднила список обʼєктів у ОРДЛО, де окупанти можуть влаштувати підрив.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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