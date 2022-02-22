Російські військові проводять "маневри"​ на Луганщині: від’їжджають на відстань 2-3 км та повертаються

Командувач ОТУ "Північ" Дмитро Красильников доповів про ситуацію, що склалася біля лінії розмежування, безпековий стан та заходи, які вживаються для зміцнення обороноздатності.

Про це повідомляє Луганська ОДА.

Передусім, Красильников нагадав, що обстріли населених пунктів Луганщини російсько-окупаційними військами посилилися, починаючи з 17 лютого.

"Більшість цих обстрілів були здійснені або з населених пунктів з того боку лінії розмежування, або в безпосередній близькості до них. Вони намагалися спровокувати ЗСУ відкрити вогонь у відповідь, щоб потім ще й звинуватити в пошкодженні інфраструктури. Вогонь у відповідь нами відкривався, але у виключних випадках, – зазначив спікер.

Красильников нагадав що за цей період три українських військовослужбовця загинули. З них один – на Світлодарському напрямку, двоє – на Бахмутському. Тільки за минулу добу загинуло двоє наших військових, а ще вісім були поранені.

Командувач також поінформував, що війська РФ перебувають на кордоні з Україною як з північного, так і зі східного боку. Вони час від часу проводять демонстраційні дії – під’їжджають на відстань 2-3 км, проводять маневри та повертаються на місця. В деяких випадках техніка підходила на відстань менше 1 км.

Всі ці заходи спрямовані на залякування місцевого населення та підрозділів особового складу ЗСУ.

"Ми знаємо, де розташовані російські війська і як озброєні – тобто ЗСУ готові дати гідну відповідь. Ми бачимо, в якій формі в російських ЗМІ подається інформація щодо ураження об’єктів інфраструктури на підконтрольній українській владі території – нібито це українська армія відкривала вогонь по своїх мешканцях. Але водночас українська армія нібито організувала спробу наступу на Ростовську область тощо. Звісно, все це не відповідає дійсності", - наголосив спікер.

Він також закликав представників ЗМІ надавати тільки перевірену інформацію, "щоб жителі Луганщини по обидва боки лінії розмежування змогли її аналізувати, спростовувати фейки і заспокоюватися".

Нагадаємо, з 17 лютого підтримувані росією бойовики постійно обстрілювали позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та прифронтові міста і села. Євбиті на поранені серед мирних мешканців. Через обстріли російської армії зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії.

Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуювали" в Росію начебто через обстріли з боку українських військ. Також російські військові організували кілька показових картинок для ЗМІ, зокрема - Міноборони РФ повідомило про знищення "українських БМП", що заїхали в Росію.

21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання "незалежності" терористичних угрупувань "ДНР" і "ЛНР", які діють на окупованих частинах Донецької і Луганської областей. Сьогодні парламент РФ повністю ратифікував договори про дружбу з "ДНР" та "ЛНР".