Фото: Lb.ua

Сьогодні, 22 лютого, в київському Свято-Троїцькому Храмі пройшла церемонія прощання військовослужбовцем Антоном Сидоровим (позивний Варяг), начальником розвідки 3-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 лютого.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Антон Сидоров загинув у районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, яке отримав під час артилерійського обстрілу російськими військами.

Після відспівування , в Міністерствы оборони відбулась церемонія прощання із загиблим офіцером.

Поховали Героя на Лук'янівському кладовищі на Алеї почесних поховань. У нього залишилися мати, дружина та три доньки.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 21 січня у Києві відбулася панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту.