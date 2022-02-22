Російське МЗС попередило про загрозу "поновлення війни" на Донбасі

У РФ переконують, що Путін визнав "ДНР" і "ЛНР" "перед загрозою поновлення повномасштабного конфлікту".

На Донбасі можуть поновитися великомасштабні бойові дії. У міністерстві закордонних справ Російської Федерації, яка через вісім років підтримки терористів "ДНР" і "ЛНР" визнала їх, заявили, що це рішення було ухвалено "перед загрозою поновлення повномасштабного конфлікту".

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, передає РБК.

Російський дипломат повідомив, що у зоні конфлікту загострилася ситуація, тривають регулярні обстріли.

"Результатом стали людські жертви та руйнування інфраструктури, припинилося газо- та водопостачання у багатьох населених пунктах. У межах евакуації до Росії вже виїхали понад 80 тис. людей. Ми опинилися на порозі відновлення великомасштабних бойових дій, які загрожують втратами тисяч людських життів", – сказав він.

Рішення про визнання "незалежності Донбасу" було ухвалено російським керівництвом аби уникнути цього, наголосив він.

Раніше на засіданні Ради Безпеки ООН, яке Україна скликала через визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік й офіційного введення на український Донбас російських військ, постпред РФ заявив, що нагальне питання зараз – змусити Україну припинити обстріли.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, російські ЗМІ повідомили про "український снаряд", який нібито "повністю зруйнував місце несення служби прикордонників у Ростовській області" за 150 метрів від російсько-українського кордону. Голова російського Слідкому Олександр Бастиркін доручив порушити кримінальну справу за цим фактом.

Інцидент, внаслідок якого ніхто не постраждав, стався о 09:50. У Центрі громадських зв'язків ФСБ РФ повідомили, що "йдеться про снаряд невстановленого зразка".

Державна прикордонна служба України наголосила , що заява ФСБ РФ про нібито обстріл з території України – свідома провокація.

Згодом Міноборони РФ повідомило про знищення "українських БМП", що заїхали в Росію . Радник голови МВС України Антон Геращенко спростував фейк російської пропаганди. "Вони були не на БМП, а на БЛТ – бойових літаючих тарілках!", – пожартував Геращенко.

Окрім того, із 17 лютого підтримувані РФ бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та прифронтові міста і села, є вбиті на поранені серед мирних мешканців. Через обстріли російської армії зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії. Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуюють" у Росію начебто через обстріли з боку українських військ.