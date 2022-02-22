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Тимошенко запропонувала план реакції на вторгнення Росії

На думку лідерки "Батьківщини", треба вимагати від західних партнерів втілення тих найжорсткіших санкцій.

Тимошенко запропонувала план реакції на вторгнення Росії
Фото: ba.org.ua

Україна мусить вимагати від світу найжорсткіших санкцій і водночас зміцнюватися зсередини та вчитися жити в нових умовах - переглянути військову доктрину, збільшити міць армії та підвищити грошове забезпечення захисникам і їхнім родинам. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

«Нам не треба шукати інші слова – вчора відбулося офіційне повномасштабне вторгнення російської армії на територію України, і ми мусимо діяти адекватно», – зазначила Юлія Тимошенко.

На її переконання, вчорашні зухвалі дії РФ – це лише початок тиску, зазіхання на суверенітет і незалежність України. Тому потрібно невідкладно зробити декілька важливих кроків, щоб підготуватися до цього.

«Нам треба посилити й переглянути військову доктрину України, тому що загроза, яка у нас є, надовго. По-друге, нам потрібно негайно багаторазово посилити нашу армію, і якщо президент сказав, що ми можемо у 2-3 рази збільшити міць нашої армії, переглянувши бюджет, треба це робити разом із переглядом військової доктрини. Також треба подбати про захисників і захисниць, які зараз в окопах захищають Україну. Мінімум в 3 рази підвищити грошове забезпечення і підтримку їхніх родин», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Крім того, за її словами, Україна має комплексно протидіяти агресії РФ, отримавши підтримку держав-союзників.

«Нам треба вимагати від наших західних партнерів втілення тих найжорсткіших санкцій, про які нам було обіцяно, якщо буде масштабне вторгнення. Нам треба діяти! Тероборона сьогодні одна з наших стратегій захисту. Ми мусимо діяти як одна команда – країна національної єдності, парламент національної єдності, суспільство національної єдності!» – закликала Юлія Тимошенко.

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