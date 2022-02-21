Відрив Зеленського від Порошенка у рейтингу президентів складає менше 2%, – SOCIS

Якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за чинного очільника держави Володимира Зеленського проголосували б 23,7% тих, хто визначився із кандидатом і пішов би на вибори.

Водночас за пʼятого президента Петра Порошенка готові віддати голоси 21,9%. Розрив між ним і Зеленським – менше двох відсотків, що в межах статистичної похибки, йдеться у результатах опитування SOCIS, проведеного 11-16 лютого.

Лідерку "Батьківщини", колишню премʼєрку Юлію Тимошенко готові підтримати 9,3%.

За Юрія Бойка (ОПЗЖ) – 8,5% ексспікера парламенту Дмитра Разумкова – 8,2%, Євгенія Мураєва – 7,7%, Ігоря Смешка – 7,4%, експремʼєра Володимира Гройсмана – 6,4%.

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) має 2,3%, Олег Тягнибок ("Свобода") – 1,7%, Олег Ляшко – 1,7% (РПЛ), Кіра Рудик ("Голос") – 0,4.

Фото: SOCIS

При цьому якби другий тур виборів президента проводився зараз, і до нього знову би потрапили Порошенко і Зеленський, то за чинного главу держави віддали б голоси 51%, за колишнього – 49%.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.

Нагадаємо, Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу, складеному за висновками опитування КМІС у лютому. Його готові підтримати 25,1% тих, хто визначився з вибором і пішов би голосувати. Пʼятий президент Петро Порошенко має 21,8%.