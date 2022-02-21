Росія не сформувала ударних угруповань біля України, – Резніков

"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення".

Міністр оборони Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає "Українська правда".

"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", – сказав Резніков.

Він також зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання.

"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін повідомив, що Держдума на своєму найближчому пленарному засіданні, наміченому на 22 лютого, обговорить ситуацію, пов'язану з загостренням ситуації на Донбасі та реакцією Заходу.

15 лютого Держдума проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той взяв до уваги звернення, але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.