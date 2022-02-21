Російські найманці 80 разів порушили режим тиші на Донбасі, поранено військового

Російсько-окупаційні війська впродовж минулої доби, 20 лютого, 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська обстріляли: шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.Тричі Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.

Три рази Опитне – з мінометів калібру 120 мм. Двічі Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Артема – з мінометів калібру 120 мм. Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм. Старомихайлівка – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Золоте – з мінометів калібру 120 мм. Двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм. Тричі Троїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Причепилівку – з артилерії калібру 152 мм. Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм. Три рази Болотене з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Кримське – з мінометів калібру 82 мм. Двічі Лопаскіне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.

Трудівське – з артилерії калібру 122 мм. Двічі Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм. Двічі Калинове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Миколївка – з мінометів калібру 120 мм. Двічі Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм. Двічі Богданівку – з артилерії калібру 122 мм. Шуми – з мінометів калібру 82 мм. Двічі Станицю Лунганську – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм. Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм. Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм. Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм. Нову Михайлівку – з мінометів калібру 120 мм. Мемрик – з артилерії калібру 152 мм. Залізне – з мінометів калібру 120 мм

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, всі з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, Польща ініціює проведення спеціального засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі через посилення російських обстрілів на сході України.