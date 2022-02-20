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У Москві поліція затримала двох людей, які пікетували проти війни з Україною

Також антивоєнний пікет був у Саратові.

У Москві поліція затримала двох людей, які пікетували проти війни з Україною
Фото: Cота

Поліція у столиці РФ Москві затримала 20 лютого правозахисників Лева Пономарьова та Юрія Самодурова, які протестували проти війни з Україною

Вони вийшли на Пушкінську площу із одиночними пікетами проти війни з Україною, повідомляє SOTA.

З одиночним пікетом проти війни з Україною також вийшов активіст Максим Тихонов у Саратові.

Нагадаємо, що 16 лютого Конфедерація українців Латвії "Віче" провела мирну акцію протесту перед посольством РФ у Ризі.

На Донбасі четвертий день спостерігається загострення. Впродовж 1,5 місяців з початку року фіксувалося 2-5 обстрілів позицій Об’єднаних сил та населених пунктів на добу. 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів з боку російських окупантів, 18 лютого — 66, а 19 лютого — вже 136.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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