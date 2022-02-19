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Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення наступного тижня, – міністр закордонних справ Британії

За останній тиждень РФ подвоїла свою дезінформацію та операції під фальшивим прапором.

Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення наступного тижня, – міністр закордонних справ Британії
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що Україна може зіткнутися з "найгіршим сценарієм" вторгнення Росії уже наступного тижня.

Таку заяву на Мюнхенській безпековій конференції цитує Reuters.

Трасс додала, що Європа нині перебуває в найгіршій безпековій ситуації з початку XX століття.

"Цей найгірший сценарій може відбутися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія дійсно хоче повернути час назад", – заявила Трасс. 

Вона відзначила, що за останній тиждень РФ подвоїла свою дезінформацію та операції під фальшивим прапором, що показує її несерйозне ставлення до дпиломатії. 

Нагадаємо, Захід погрожує Росії санкціями у разі вторгення. Сьогодні голова російської Держдуми Володін заявив, що в Росії санкцій ніхто не боїться, бо їх все рівно впровадять.

Україна закликає до миру та дипломатичного вирішення війни, а також наголошує, що не має жодних планів наступу на ОРДЛО, які закидає країна-агресор. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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