Росію навряд чи відразу відключать від SWIFT у разі вторгнення в Україну

"Найімовірніше, заходів, що стосуються SWIFT, не буде у початковому пакеті санкцій".

Відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT навряд чи увійде до початкового пакету санкцій, який США та їхні союзники готують на випадок нападу РФ на Україну.

Про це заявив заступник радника американського президента з нацбезпеки Даліп Сінгх, повідомляє "Інтерфакс".

"Звичайно, ми розглядаємо всі варіанти. Однак, найімовірніше, заходів, що стосуються SWIFT, не буде у початковому пакеті санкцій", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Крім того, за словами Сінгха, санкції, що розробляються в США, не націлені на обмеження російських поставок енергоносіїв іншим країнам.

"Заходи не націлені на те, щоб поставити під загрозу російське постачання енергоносіїв за кордон", - заявив він.

Сінгх запевнив, що у будь-якому разі санкції передбачатимуть "інші потужні заходи".

Країни Євросоюзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. США пропонували додати відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак у самому ЄС наразі немає єдиної позиції з цього питання.