Нідерланди нададуть Україні оборонну зброю

Про яку саме зброю йдеться, міністр не уточнив.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні летальну зброю оборонного призначення.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Щиро вдячний прем’єр-міністру Марку Рютте та Уряду Нідерландів за важливе рішення надати Україні озброєння оборонного призначення. Ми високо цінуємо внесок Нідерландів у посилення безпеки України та Європи", - написав Резніков у Twitter.

Про яку саме зброю йдеться, міністр не уточнив.

Раніше Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні. Депутат парламенту від VVD Рубен Брекельманс висловлював думку, що Нідерланди могли б надати Україні радари, високоточну зброю, протитанкову або протиповітряну зброю.