У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
ГоловнаСвіт

Нідерланди нададуть Україні оборонну зброю

Про яку саме зброю йдеться, міністр не уточнив.

Нідерланди нададуть Україні оборонну зброю
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні летальну зброю оборонного призначення

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Щиро вдячний прем’єр-міністру Марку Рютте та Уряду Нідерландів за важливе рішення надати Україні озброєння оборонного призначення. Ми високо цінуємо внесок Нідерландів у посилення безпеки України та Європи", - написав Резніков у Twitter.

Про яку саме зброю йдеться, міністр не уточнив.

Раніше Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні. Депутат парламенту від VVD Рубен Брекельманс висловлював думку, що Нідерланди могли б надати Україні радари, високоточну зброю, протитанкову або протиповітряну зброю.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також