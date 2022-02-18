Представники парламентів закликали Росію до деескалації ситуації та відведення своїх військ від кордону з Україною.

Глави комітетів у закордонних справах, безпеки та оборони парламентів партнерів України ухвалили спільну заяву щодо невиправданої військової присутності на кордонах з Україною та Білоруссю.

Про це повідомила народний депутат України, голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Документ підписали, зокрема, Європарламент, Литва, Латвія, Великобританія, Данія, Ірландія,Польща, Естонія, Чехія, Німеччина, Італія, Естонія. Марія Мезенцева зазначила, що "це не вичерпний список підписантів, він зростає".

Фото: Марія Мезенцева

У своїй заяві представники парламентів закликали Росію до деескалації ситуації та відведення своїх військ від кордону з Україною та з території Білорусі.

Сторони нагадали, що подальша військова агресія РФ щодо України матиме значні наслідки, включно з обмежувальними заходами, впровадженими спільно з партнерами.

Країни закликали РФ не визнавати непідконтрольні Україні території незалежними утвореннями, оскільки це буде кричущим порушенням територіальної цілісності України і її суверенітету.

Вони також закликали Білорусь забезпечити відкритість спільних з РФ військових навчань "Союзна рішучість - 2022".

Раніше сьогодні американський Сенат більшістю голосів ухвалив резолюцію щодо непохитної підтримки незалежності України. Сенатори засудили воєнну агресію Росії та нарощування військової міці.