Указу звільняти Донбас силовим шляхом немає і бути не може, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні за жодних обставин не з'явиться указ про силове звільнення Донбасу.

"Ми свідомі того, що як буде прийняте рішення звільняти ці території, то будуть великі жертви серед цивільного населення. Такого указу бути в нашій країні не може! - наголосив секретар РНБО.

Данілов сказав, що на сьогодні "роздмухується ситуація з боку Російської Федерації через своїх ставлеників, які є на території Луганської та Донецької області".

"Це спроба спровокувати наші збройні сили, наші війська на ті відповіді, які вони (Росія - LB.ua) дуже б хотіли, щоб ми надавали", - додав очільник РНБО.

"Ми можемо сказати, що війська можуть відкривати вогонь тільки у разі, якщо є загрози життю нашим військовим. Ніяких інших речей бути в нашій країні не може", - наголосив він.

Олексій Данілов відреагував на евакуацію мешканців окупованого Донбасу в Росію.

"Сьогодні дві людини зробило заяву відносно евакуації громадян з території Донецької і Луганської області. Нібито наші військові збираються нападати на Донецьк, на Луганськ для того щоб звільнити наші території. Я можу заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Ніяких приказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає", - наголосив секретар РНБО.

Він повідомив - є загроза, що представники Росії будуть робити провокації на окупованій українській території.

"Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати - чи зривати автобуси, в яких будуть люди, яких вони пропонують сьогодні переправити в Ростов або в Ростовську область. Чи вони будуть зривати дома...", - висловив припущення Данілов.

Нагадаємо, в Офісі президента сьогодні повідомили, що не виключають провокації під час "евакуації" з ОРДЛО, може бути обстріл колони.