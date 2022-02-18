Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
ГоловнаСуспільствоВійна

Указу звільняти Донбас силовим шляхом немає і бути не може, - Данілов

Секретар РНБО заявив, що Росія через своїх ставлеників робить спроби провокувати ЗСУ.

Указу звільняти Донбас силовим шляхом немає і бути не може, - Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні за жодних обставин не з'явиться указ про силове звільнення Донбасу.

"Ми свідомі того, що як буде прийняте рішення звільняти ці території, то будуть великі жертви серед цивільного населення. Такого указу бути в нашій країні не може! - наголосив секретар РНБО.

Данілов сказав, що на сьогодні "роздмухується ситуація з боку Російської Федерації через своїх ставлеників, які є на території Луганської та Донецької області".

"Це спроба спровокувати наші збройні сили, наші війська на ті відповіді, які вони (Росія - LB.ua) дуже б хотіли, щоб ми надавали", - додав очільник РНБО.

"Ми можемо сказати, що війська можуть відкривати вогонь тільки у разі, якщо є загрози життю нашим військовим. Ніяких інших речей бути в нашій країні не може", - наголосив він.

Олексій Данілов відреагував на евакуацію мешканців окупованого Донбасу в Росію.

"Сьогодні дві людини зробило заяву відносно евакуації громадян з території Донецької і Луганської області. Нібито наші військові збираються нападати на Донецьк, на Луганськ для того щоб звільнити наші території. Я можу заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Ніяких приказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає", - наголосив секретар РНБО.

Він повідомив - є загроза, що представники Росії будуть робити провокації на окупованій українській території. 

"Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати - чи зривати автобуси, в яких будуть люди, яких вони пропонують сьогодні переправити в Ростов або в Ростовську область. Чи вони будуть зривати дома...", - висловив припущення Данілов.

Нагадаємо, в Офісі президента сьогодні повідомили, що не виключають провокації під час "евакуації" з ОРДЛО, може бути обстріл колони.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також